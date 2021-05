Oschatz

Mann randaliert mit Axt und droht Einsatzkräften

19.05.2021, 07:09 Uhr | dpa

Mit einer Axt hat ein Mann in Oschatz in Nordsachsen randaliert und anschließend Einsatzkräften vor Ort gedroht. Der 43-Jährige wurde am Dienstagnachmittag durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 43-Jährige habe aus unbekannter Ursache randaliert und dabei drei Autos sowie Gegenstände in seiner Wohnung beschädigt. Da ihn die Einsatzkräfte nicht mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen konnten, habe das SEK alarmiert werden müssen. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf 25.000 Euro. Der Tatverdächtige sei nach der Festnahme in psychologische Behandlung gebracht worden, hieß es.