Lostau

Sperrung der Autobahn 2 bei Lostau nach Verkehrsunfall

19.05.2021, 07:19 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 an der Anschlussstelle Lostau (Landkreis Jerichower Land) sind die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin sowie zwei Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt. Ein Sattelzug sei gegen Mitternacht bei einem missglückten Überholmanöver in die Mittelleitplanke gefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 54 Jahre alte Fahrer sei unverletzt. Vor Ort seien Umleitungen eingerichtet worden. Für Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Autobahn bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt werden.