Offenbach am Main

Schmuddelwetter in Hessen erwartet

19.05.2021, 07:39 Uhr | dpa

Tief "Marco" sorgt für Schmuddelwetter am Wochenende in Hessen. Am Donnerstag bleibe es noch weitgehend trocken bei Temperaturen bis zu 18 Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch. Am Freitag und Samstag soll es dann jedoch ungemütlich werden: Regen, Gewitter und starker Wind erwartet das Land. Die Temperaturen fallen am Samstag auf maximal 16 Grad. Am Freitag könne es noch bis zu 19 Grad geben.