Durchsuchungen nach Verbot von Vereinen aus Hisbollah-Umfeld

19.05.2021, 12:17 Uhr | dpa

Nach dem Verbot dreier Vereine aus dem Umfeld der schiitischen Hisbollah-Bewegung hat es nach Angaben des Bundesinnenministeriums auch in Niedersachsen und Bremen Durchsuchungsaktionen gegeben. In Niedersachsen seien die beiden Vereine "Menschen für Menschen e.V." aus Stade und "Gib Frieden e.V." aus Delmenhorst verboten worden, teilte das niedersächsische Innenministerium am Mittwoch in Hannover mit. Das Verbot sei umgesetzt worden.

"Wer unter dem Deckmantel vermeintlicher Wohltätigkeit agiert, um militante Organisationen zu unterstützen, muss die Konsequenzen tragen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). "Es ist nicht nur scheinheilig, sondern auch gefährlich, die Gutgläubigkeit von zahlreichen Bürgern auszunutzen, um damit kämpferische Aktivitäten zu unterstützen."

In Hannover war laut Polizei ein Objekt betroffen. Die Polizei dort und in Bremen verwies für weitere Auskünfte zu den Durchsuchungen auf die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums. Allerdings dementierte ein Sprecher in der Hansestadt nicht, dass es am Mittwoch auch Durchsuchungen in Bremen gab.

Das Verbot wurde laut Innenministerium bereits am 15. April ausgesprochen und betrifft die Vereine "Deutsche Libanesische Familie", "Menschen für Menschen" und "Gib Frieden". Sie sollen Spendengelder gesammelt und Patenschaften für "Märtyrer-Familien" der Hisbollah vermittelt haben.

Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, was gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoße, hieß es aus dem Ministerium in Berlin. Denn die Gewissheit, dass die Hinterbliebenen im Falle ihres Todes finanziell unterstützt würden, erhöhe die Bereitschaft junger Hisbollah-Anhänger, sich am Kampf gegen Israel zu beteiligen. Es gab am Mittwoch Durchsuchungen in mehreren Bundesländern. Gegen die Terrororganisation Hisbollah wurde bereits am 30. April 2020 ein Betätigungsverbot in Deutschland erlassen.