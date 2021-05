Landrätin rügt Ramelow für Kritik an Landbevölkerung

19.05.2021, 15:19 Uhr | dpa

Die Greizer CDU-Landrätin Martina Schweinsburg rügt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für dessen Kritik am aus seiner Sicht nachlässigen Verhalten der Landbevölkerung in der Corona-Pandemie. "Hier im ländlichen Raum leben nicht selten mehrere Generationen unter einem Dach, was überhaupt nichts mit illegalen Feiern zu tun hat, während das Leben in den Städten mehr individualisiert ist", sagte Schweinsburg am Mittwoch. In ländlichen Regionen gebe es einen anderen Zusammenhalt als in einer Großstadt. Ramelows Einschätzung zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen sei im "höchsten Maße empörend".

Ramelow hatte am Montag im ZDF gesagt, es sei in Thüringen offensichtlich, dass sich die Menschen unvorsichtiger verhielten. Hintergrund ist, dass in Thüringen vor allem ländlich geprägte Landkreise die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen aufweisen, wohingegen die Großstädte Weimar, Jena und Erfurt mittlerweile etliche Tage unter der 100er-Marke liegen und damit bald unter anderem die Außengastronomie und bestimmte Arten von Tourismus wieder öffnen können.

Schweinsburg betonte, dass nicht der ländliche Raum daran Schuld sei, dass Thüringen bundesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz habe. "Dass wir in Thüringen in der Corona-Pandemie da stehen, wie wir da stehen, ist ja wohl zuallererst dem in vielerlei Hinsicht missglückten Pandemie-Management der Landesregierung zuzuschreiben, das vor allem für chaotische Zustände bei uns an der Basis gesorgt hat und für Unverständnis angesichts der teilweise realitätsfernen Anordnungen und Benimm-Regeln", erklärte Schweinsburg.