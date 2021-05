Kassel

Wegen Ruhestörung: Streit endet mit Messerangriff

19.05.2021, 15:22 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen Nachbarn in Kassel um zu laute Musik hat zu einem Messerangriff geführt. Ein 31 Jahre alter Mann wurde dabei an der Hand verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auslöser der Auseinandersetzung am Dienstagabend sei eine Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus gewesen. Der 31-Jährige hatte sich demnach bei einem 22-jährigen Nachbarn beschwert, woraufhin die Situation eskalierte. Nachdem der Jüngere einen Faustschlag abbekommen hatte, soll ein anderer Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, ein Messer gezückt und den 31-Jährigen damit an der Hand verletzt haben.

Während des Streits sollen sich etwa 100 Personen auf der Straße versammelt haben. Die Polizei konnte die aufgeheizte Stimmung nach eigenen Angaben schnell beruhigen. Der verletzte 31-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Nach dem mutmaßlichen Messerstecher wird gefahndet.