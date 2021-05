Würzburg

Baustellenteil erfasst 15-Jährigen und verletzt ihn schwer

19.05.2021, 18:01 Uhr | dpa

Ein 15-jähriger Fußgänger ist an einer Baustelle vorbeigelaufen und von einer Gasbetonplatte erfasst worden. Die etwa vier Meter hohe Platte sei beim Abriss einer Lagerhalle in Würzburg unbeabsichtigt auf den Gehweg gefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Junge kam nach dem Unfall vom Dienstagvormittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kripo prüft fehlende Sicherheitsmaßnahmen und ermittelt gegen den Baggerführer, der die Abrissarbeiten durchführte.