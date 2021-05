Schwerin

Mehr elektronische Akten in Landesverwaltung nutzbar

19.05.2021, 18:22 Uhr | dpa

Das digitale Arbeiten soll in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns stärker Einzug halten. Künftig sollen rund 15 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der neuen elektronischen Akte arbeiten können, bislang waren es rund 2500, wie das Digitalisierungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Mit den ersten Einführungsprojekten soll demnach in diesem Jahr begonnen werden. Alle Behörden sollen Ende 2024 mit dem neuen System arbeiten. Die Beschäftigten in den Ministerien und der Staatskanzlei könnten bereits auf die elektronische Aktenverwaltung zurückgreifen, nun sollen alle Landesbehörden Zugriff darauf bekommen. Die Kosten konnte das Ministerium zunächst nicht beziffern.