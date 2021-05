Bocholt

Feuerwehr rettet trächtige Kuh aus Güllekeller

19.05.2021, 20:33 Uhr | dpa

Einen tierischen Einsatz hat die Feuerwehr am Mittwoch auf einem Bauernhof in Bocholt mit viel technischem und persönlichem Aufwand bewältigt. Die knifflige Aufgabe: eine trächtige Kuh retten, die in einen Güllekeller gefallen war. Die Lösung: Eine mit Atemschutz und schlammfesten Wathosen gewappneter Trupp rückte in den Keller ein und führte das Tier zur Öffnung. Mit Schlingen gelang es schließlich, sie mit Hilfe eines Krans unverletzt herauszuziehen, wie die Feuerwehr berichtete. Der Einsatz: zehn Einsatzkräfte, drei Fahrzeuge und 1,5 Stunden Aufwand.