Kein Einsatz gegen Mainz: Casteels zieht Operation vor

19.05.2021, 20:35 Uhr | dpa

Wolfsburgs Stammtorhüter Koen Casteels zieht seine geplante Operation vor und fehlt dem VfL im abschließenden Saisonspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Der 28-Jährige ist bereits in seine belgische Heimat gereist, um sich dort am Freitag dem Eingriff zu unterziehen, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten. Bei der Operation soll dem belgischen Nationalspieler, der deswegen auch die Fußball-Europameisterschaft verpasst, eine Platte entfernt werden, die ihm 2019 eingesetzt worden war.

Im Heimspiel gegen Mainz steht Pavao Pervan im Wolfsburger Tor. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ist bereits sicher für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert.