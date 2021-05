Autobahn 30 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

19.05.2021, 22:45 Uhr | dpa

Weil ein mit Stahl beladener Sattelzug in die Leitplanken gekracht ist, hat die Polizei die Autobahn 30 zwischen Löhne und Gohfeld in Richtung Hannover am Mittwoch stundenlang gesperrt. Ein 31-jähriger Lastwagenfahrer hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei in Bielfeld abends mitteilte. Er touchierte zunächst die Mittelschutzplanke, prallte dann gegen die rechte Planke und dann wieder gegen die Mitte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt, aber nur leicht verletzt. Der Sattelzug wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50 000 Euro.