Magdeburg

Kabinett berät über Lockerungen bei Corona-Maßnahmen

20.05.2021, 03:33 Uhr | dpa

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will auf ihrer Kabinettssitzung am Donnerstag über mögliche Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen etwa beim Einkauf und beim Sport beraten. Es soll voraussichtlich eine Spanne zwischen den Inzidenzwerten 50 und 100 festgelegt werden, in der sich ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt über einen bestimmten Zeitraum bewegen muss, um weitere Öffnungen erlauben zu dürfen. Auch diesen Zeitraum muss die Landesregierung noch definieren. Am Dienstag kommender Woche soll eine neue Corona-Eindämmungsverordnung in Kraft treten.