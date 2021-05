Norden

Besucherandrang erwartet: Mehr Fähren zu Inseln zu Pfingsten

20.05.2021, 06:31 Uhr | dpa

Die Fährbetriebe an der ostfriesischen Küste erwarten zahlreiche Pfingsturlauber und passen daher ihre Fahrpläne zum Wochenende an. Grund ist die Öffnung des niedersächsischen Tourismus für Gäste aus ganz Deutschland. "Die Online-Buchungen für Tickets haben deutlich angezogen", sagte der Sprecher der Reederei Norden-Frisia, Fred Meyer. Am Hauptanreisetag Freitag setzt die Reederei daher doppelt so viele Fähren zwischen Norddeich und Norderney ein. Allein vom Festland aus sollen laut Fahrplan 17 Fähren starten. Auch zur tideabhängigen Insel Juist sind mehr Fähren im Einsatz.

Die Reederei AG EMS in Emden will ebenso mehr Transportmöglichkeiten schaffen. "Wir sind gerade dabei, unseren Fahrplan auszuweiten", sagte Sprecherin Corina Habben. Da viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen auf Borkum erwartet werden, will die Reederei neben dem Terminal in Emden auch das im Corona-Lockdown bislang geschlossene Terminal im niederländischen Eemshaven wieder anfahren.

Habben verwies darauf, dass die Gäste möglichst mit negativen Corona-Tests anreisen sollten - eine Testpflicht für die Fähre gebe es zwar nicht, spätestens an der Ferienwohnung oder im Hotel auf der Insel müssten aber die Nachweise vorgelegt werden. Wer noch am Anleger einen Test machen will, findet Teststationen etwa in den Häfen von Emden, Norddeich und Harlesiel.

Von Bensersiel nach Langeoog gibt es Zusatzfahrten am Freitagabend sowie am Samstagmittag und am Samstagabend. Von Neßmersiel startet am Freitagabend eine zusätzliche Verbindung nach Baltrum. Wegen einer hohen Auslastung bat die Reederei bereits Fahrgäste, auf eine frühere Fähre am Freitagnachmittag auszuweichen.

Die Bahn, die den Fährverkehr zur Insel Wangerooge unterhält, empfiehlt, wegen einer starken Nachfrage Tickets vorab im Internet zu buchen. Zusätzliche Fähren sind am Freitagmorgen und Samstagmittag ab Harlesiel geplant.