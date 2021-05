Velbert

Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

20.05.2021, 06:35 Uhr | dpa

Eine Frau ist in Velbert (Kreis Mettmann) auf ihrem Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Wagen hatte ihr am Mittwochabend beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Die 52-Jährige wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und später in ein Krankenhaus gebracht.