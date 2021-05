Bad Lobenstein

Unbekannte Täter erbeuten über 12.000 Euro in Therapiezentrum

20.05.2021, 08:13 Uhr | dpa

Bei einem Einbruch in einem Therapiezentrum in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) haben bislang unbekannte Einbrecher 12.500 Euro erbeutet. Nach dem Einbruch in der Nacht zu Mittwoch seien die Täter weiter flüchtig, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Um wie viele Täter es sich handele, sei unklar. Da es keinerlei Anhaltspunkte gebe, sei die Polizei in den Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen angewiesen, hieß es.