Bischofshofen

Stichflamme aus Gasflasche: Unfall beim Grillen

20.05.2021, 14:29 Uhr | dpa

Beim Grillen hat sich ein Mann im Salzburger Pongau durch eine Stichflamme im Gesicht verletzt. Der 63-Jährige hatte auf seiner Terrasse in Bischofshofen eine Propangasflasche an einen Grill angeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dabei verklemmte sich den Angaben zufolge der Schlauch, Gas trat aus und die Flasche fing Feuer. Der Mann versuchte am Mittwochabend, das Ventil mit einer Rohrzange abzudrehen, und verbrannte sich durch eine Stichflamme das Gesicht.

Mit einem Gartenschlauch kühlten der Mann und Nachbarn die Gasflasche bis die Feuerwehr eintraf und den Brand löschte. Der Sachschaden sei erheblich gewesen. Der Mann kam ins Krankenhaus.