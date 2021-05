Weißenstadt

Dieb lässt Wasser aus Fischteich ab und klaut 40 Karpfen

20.05.2021, 15:49 Uhr | dpa

Ein dreister Karpfendieb beschäftigt die Polizei in Oberfranken: Der bislang Unbekannte habe aus einem Fischteich in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel) kurzerhand das Wasser abgelassen, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Anschließend habe er 40 Karpfen aus dem Weiher entnommen. Dem Teichbesitzer ist den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro entstanden. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen hofft die Polizei, den Fischdieb zu finden.