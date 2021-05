Schmölln

Mann mit Kokain und Ecstasy im Kofferraum festgenommen

20.05.2021, 15:51 Uhr | dpa

Zivilfahnder haben einen 28-Jährigen mit einem halben Kilo Kokain und zwei Kanistern Liquid Ecstasy im Kofferraum festgenommen. Der Mann sei den Beamten bei einer Kontrolle an der Raststätte Altenburger Land an der A4 ins Netz gegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sein Auto sei am Mittwochnachmittag mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes durchsucht worden, nachdem bei ihm zunächst eine geringe Menge Kokain gefunden wurde. Ein Richter habe die Festnahme am Freitag bestätigt, so dass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.