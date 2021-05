Frankenblick

Technischer Defekt Ursache für Feuer in Mehrfamilienhaus

20.05.2021, 15:52 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Frankenblick (Landkreis Sonneberg) gehen Experten von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Untersuchungen ergaben, dass das Feuer im Erdgeschoß ausgebrochen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es könne möglicherweise durch "teils veraltete, auch bastlerhafte Elektrik" ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer im Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern war am Dienstag ausgebrochen und durch Glutnester später nochmals aufgeflammt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.