Verden (Aller)

Einbrecher überfallen Frauen in Wohnung

20.05.2021, 18:30 Uhr | dpa

In Verden haben zwei Einbrecher Frauen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses überfallen. Die Unbekannten bedrohten am Mittwochabend die beiden Opfer im Alter von 48 und 19 Jahren mit Schusswaffen und einem Messer, um Bargeld zu bekommen. Anschließend fesselten die maskierten Täter die Frauen und sperrten sie in einem Raum ein, um mit der Beute zu flüchten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frauen befreiten sich von den Fesseln und riefen aus dem Fenster um Hilfe. Eine Nachbarin verständigte die Polizei. Verletzt wurden beide Frauen nicht. Trotz einer Fahndung fehlte zunächst jede Spur von den Tätern, bei denen es sich um junge Männer gehandelt haben soll.