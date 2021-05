Worms

Möglicher illegaler Handel: Cannabisprodukte sichergestellt

20.05.2021, 21:42 Uhr | dpa

Bei Durchsuchungen in Hessen und Rheinland-Pfalz hat die Polizei mehrere hundert Gramm Cannabisprodukte sichergestellt. Es bestehe der Verdacht, dass mehrere Menschen in einem Online-Shop und einem Geschäft in Worms illegal Cannabisprodukte mit THC (Tetrahydrocannabinol) angeboten hätten, teilte die Kriminalpolizei Worms am Donnerstag mit. Zur Zahl der Tatverdächtigen und der Art der Produkte machte sie zunächst keine Angaben. Die Verdächtigen seien anschließend auf freien Fuß gesetzt worden.

Das Gewerbeamt habe den Laden in Worms nach den Durchsuchungen am Mittwoch vorerst geschlossen. Durchsuchungen gab es auch in Wohnräumen in Darmstadt und Pfungstadt. THC ist eine psychoaktive Substanz mit berauschender Wirkung; ihr Verkauf ist nur unter engen Voraussetzungen erlaubt.