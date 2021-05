Moers

Jazzfestival Moers beginnt: Vier Konzerte live im Park

21.05.2021, 00:43 Uhr | dpa

Mit einer Mischung aus digitaler Übertragung und Liveevents beginnt am Freitag (16.30 Uhr) das renommierte Moerser Jazz-Festival. 36 Band- oder Einzel-Act-Auftritte mit mehr als 200 Musikerinnen und Musikern sind bis Montag geplant. Dank gesunkener Corona-Inzidenzwerte seien vier Publikumskonzerte mit jeweils maximal 500 Zuhörern unter freiem Himmel im Moerser Freizeitpark möglich, hatten die Veranstalter mitgeteilt. Als erstes spielt am Freitagabend (20.51 Uhr) der australische Schlagzeuger Will Guthrie mit seinem Ensemble vor Publikum. Alle Konzerte des 50. Moers Festivals sind im arte Concert Live-Stream zu sehen und WDR3 überträgt am Samstagabend.