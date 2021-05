Halle (Saale)

Prozess um getöteten Tim neigt sich dem Ende entgegen

21.05.2021, 01:51 Uhr | dpa

Der Prozess um den getöteten zweijährigen Tim aus Querfurt steht kurz vor dem Ende. Am heutigen Morgen (8.30 Uhr) sollen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung am Landgericht in Halle vorgetragen werden, teilte ein Gerichtssprecher mit. Es sei durchaus möglich, dass diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfänden, sagte der Sprecher. Das Gericht kann die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausschließen, wenn zum Beispiel ein privates Geheimnis erörtert wird oder eine Gefährdung "der Sittlichkeit zu besorgen ist". Überdies könne laut Sprecher am Freitag das Urteil verkündet werden.

Angeklagt sind die 37-jährige Mutter des Kindes sowie ihr 31-jähriger Ex-Lebensgefährte. Der Mann ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes, Körperverletzung und Mordes angeklagt. Er soll im Juni und Juli vergangenen Jahres den zweijährigen Tim mehrfach sadistisch gequält, missbraucht und schließlich totgeschlagen und -getreten haben. Die Mutter des Jungen aus Querfurt (Saalekreis) ist der Misshandlung von Schutzbefohlenen und fahrlässigen Tötung angeklagt.