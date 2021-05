Darmstadt

Brand in Flüchtlingsunterkunft

21.05.2021, 06:14 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Darmstadt sind die Bewohner aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer sei am Donnerstagabend in einem unbewohnten Zimmer des zweistöckigen Wohnhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Das Gebäude wurde durch die Flammen unbewohnbar. Die 87 Bewohner wurden mit Bussen in eine Ausweichunterkunft gebracht. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Personen des Sicherheitsdienstes der Unterkunft wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.