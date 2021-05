21.05.2021, 06:14 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall nahe Biedenkopf ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto sei auf der B62 mit einem Reh zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Das Tier wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert, durchschlug die Frontscheibe eines entgegenkommenden Wagens und traf den Beifahrer. Der 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle.