Rostock

In einigen Kliniken wieder Besuche möglich

21.05.2021, 08:25 Uhr | dpa

Angesichts der landesweit sinkenden Inzidenzen erlauben einige Kliniken wieder Besuche von Angehörigen. In Rostock können Angehörige und Freunde Patienten wieder besuchen, heißt es von beiden Kliniken.

In die Uni-Klinik kann nach Absprache mit der Station ein Besucher pro Tag und Patient kommen. In der Südstadtklinik ist nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr pro Patient für eine Stunde ein Besuch möglich.

Die großen Kliniken in Schwerin und Greifswald halten ihre Besuchseinschränkungen dagegen noch aufrecht. Man wolle das Geschehen über Pfingsten noch beobachten, sagte ein Sprecher des Uniklinikums in Greifswald. Voraussichtlich nächste Woche soll in beiden Kliniken entschieden werden, ob und wie Einschränkungen gelockert werden können.