Heiligenhaus

Acht Monate alter Säugling durch Auto verletzt: Fahrerflucht

21.05.2021, 08:39 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Heiligenhaus im Kreis Mettmann mit seinem Auto einen Kinderwagen angefahren und einen acht Monate alten Säugling verletzt. Danach ergriff er die Flucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach überquerte eine 35 Jahre alte Frau am Donnerstagabend mit ihrem Kinderwagen bei grüner Ampel die Straße, als der Wagen diesen erfasste. Er kippte um, der Säugling schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verletzte sich leicht. Laut Angaben der Polizei soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen jungen Mann handeln, der am Freitag weiter gesucht wurde.