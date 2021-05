Leer (Ostfriesland)

Tourismus in Ostfriesland verlor 1,1 Milliarden Euro Umsatz

21.05.2021, 14:32 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus in Ostfriesland im vergangenen Jahr einer Studie zufolge 1,1 Milliarden Euro an Umsatz gekostet. Das teilte die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG) am Freitag in Leer unter Berufung auf Berechnungen der Consultingfirma dwif mit. "Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche extrem hart getroffen", sagte OTG-Geschäftsführerin Imke Wemken.

Allein dem Übernachtungstourismus in der Nordseeregion entgingen nach diesen Zahlen 830,2 Millionen Euro. Ohne den Sommer mit vergleichsweise geringen Einschränkungen wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen. Der Tagestourismus büßte demnach 286,1 Millionen Euro ein. Die Tagesausflügler hätten im Schnitt weniger Geld ausgegeben. Vor Corona im Jahr 2019 hatte der Tourismus in Ostfriesland 3,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht.

Seit 2005 bewirbt die OTG die gesamte ostfriesische Halbinsel mit fünf Landkreisen einschließlich der Inseln sowie den Städten Emden und Wilhelmshaven.