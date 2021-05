Flensburg

SG Flensburg-Handewitt mehrere Wochen ohne Benjamin Buric

21.05.2021, 17:46 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen ohne seinen Torwart Benjamin Buric auskommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 30 Jahre alte Bosnier im Champions-League-Spiel gegen den dänischen Meister Aalborg HB (33:29) einen Muskelteilrisses im Bereich des hinteren rechten Oberschenkels zugezogen. Neben Torbjörn Bergerud bildet nun der A-Jugendliche Felix Backhaus vorerst das Flensburger Torhütergespann. Erstmals ist das Duo am Pfingstmontag (18.30 Uhr/Sky) gegen MT Melsungen im Einsatz.

"Dass uns "Benko" nun für die letzten wichtigen Wochen in der Liga fehlen wird, ist ein herber Rückschlag und schwer zu kompensieren", sagte SG-Coach Maik Machulla, dessen Team trotz des Sieges gegen Aalborg im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden war. "Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Torbjörn der Mannschaft ein sicherer Rückhalt in den letzten Bundesliga-Partien sein wird", ergänzte Machulla und setzt nun großes Vertrauen in den Norweger Bergerud. Dennoch sei ein Backup mit Backhaus auf dieser Position nötig.