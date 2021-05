Moers

Jazzfestival Moers hat begonnen

21.05.2021, 21:31 Uhr | dpa

Das renommierte Moerser Jazz-Festival hat begonnen. "Das #moersfestival läuft!", twitterten die Veranstalter am Freitagabend. Jazz-Fans konnten per Live-Stream dabei sein. 36 Band- oder Einzel-Act-Auftritte mit mehr als 200 Musikerinnen und Musikern sind bis Montag geplant. Das Festival ist in diesem Jahr als Mischung aus digitaler Übertragung und Liveevents angelegt. Dank gesunkener Corona-Inzidenzwerte seien vier Publikumskonzerte mit jeweils maximal 500 Zuhörern unter freiem Himmel im Moerser Freizeitpark möglich, hatten die Veranstalter mitgeteilt.