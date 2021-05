Rostock

IHK Rostock für rasche Auszahlung aller Überbrückungshilfen

22.05.2021, 09:25 Uhr | dpa

Die vom Staat zugesagten Überbrückungshilfen für Unternehmer müssen nach Ansicht der IHK Rostock rasch und in vollem Umfang ausgezahlt werden. Bei den Überbrückungshilfen II und III gebe es zunächst nur Abschlagszahlungen, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries der Deutschen Presse-Agentur. Die erforderliche Vollauszahlung sei nur etwa zur Hälfte erfolgt. "Das Geld wird dringend benötigt, damit die Firmen zahlungsfähig bleiben." Andernfalls drohe bei manchen Unternehmen die Insolvenz.

Gleichzeitig müsse über weitergehende Hilfen gesprochen und dann verbindliche Zusagen getroffen werden. "Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass nach den nun anstehenden Öffnungen im Handel, Gastronomie und Tourismus die Welt wieder in Ordnung ist", sagte Ries. Er befürchte vielmehr, dass es wie bei den früheren Hilfen zu Startschwierigkeiten komme, weil beispielsweise Formulare fehlten und die Behörden ungenügend vorbereitet seien.

Ries forderte die Firmen und Steuerberater auf, den seit Januar geltende Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (Starug) zu nutzen und damit sehr kreativ umzugehen. Mit diesem System sollen die Unternehmer vor der Vollstreckung geschützt werden. Die Steuerberater hätten eine Aufklärungspflicht gegenüber ihren Mandanten. Zugleich müsse auch bei den Unternehmern das Frühwarnsystem bezüglich ihrer Zahlungsfähigkeit greifen. Je früher die Probleme bearbeitet werden, desto größer sei die Chance auf Rettung.

Sobald sich solche Probleme zeigen, könne in Zusammenarbeit etwa mit der IHK und weiteren Experten ein Restrukturierungsplan erarbeitet werden. Dabei werde schon in einer sehr frühen Phase ein Sanierungsmoderator eingesetzt, der mit Banken oder Wirtschaftsprüfern einen Hilfsplan erarbeitet. Der Vorteil sei, dass so schon lange vor einer möglichen Insolvenz eine spürbare Verbesserung der Lage möglich ist.

Derzeit sei noch nicht absehbar, wie viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie in existenzielle Probleme gekommen sind, sagte Ries. Manche kleinere Betriebe hätten schon in den vergangenen Monaten einfach still aufgegeben, weil "ihnen die Puste ausgegangen ist". Solche Fälle seien auch in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten.