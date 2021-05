22.05.2021, 17:26 Uhr | dpa

Auf dem Zeuthener See in Berlin-Schmöckwitz hat am Samstagnachmittag ein Sportboot gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei Menschen aus dem Wasser gerettet, das Feuer sei gelöscht. Wie der Brand auf dem etwa 12 bis 14 Meter langen Boot entstand, war noch unklar. Der Zeuthener See ist ein Ausflugsziel im Dahme-Seengebiet im Südosten Berlins an der Grenze zu Brandenburg.