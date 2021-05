Bad Langensalza

Thüringer HC feiert knappen Heimsieg im Saisonfinale

22.05.2021, 20:00 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben eine starke Bundesliga-Rückrunde mit dem neunten Heimsieg in Serie abgeschlossen. Trotz einer mäßigen Vorstellung bezwang das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend die HSG Bad Wildungen Vipers knapp mit 31:30 (15:14). Das Siegtor erzielte Marketa Jerabkova in der Schlusssekunde per Siebenmeter. Mit insgesamt zwölf Treffern zeichnete sich die Tschechin erneut auch als beste Werferin des Tabellenfünften aus.

Die Thüringerinnen bestimmten das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit, erlaubten sich aber immer wieder Nachlässigkeiten, wodurch die Gäste auf Tuchfühlung blieben. In der zweiten Hälfte geriet der THC nach vier Gegentoren in Serie sogar mit 22:24 in Rückstand. In einer turbulenten Schlussphase eroberten die Gastgeberinnen zunächst durch Nina Neidhart die Führung zurück, ehe Bad Wildungen 15 Sekunden vor Schluss zum 30:30 ausglich.