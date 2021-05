Aue-Bad Schlema

Aue will zum Saison-Finale "anderes Gesicht zeigen"

23.05.2021, 01:45 Uhr | dpa

Nach zuletzt drei Heimniederlagen in Serie möchte der FC Erzgebirge Aue die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Erfolgserlebnis abschließen. "Wir haben im Hinblick auf unsere Heimbilanz einiges wiedergutzumachen und müssen ein anderes Gesicht zeigen. Der Druck ist gestiegen, auch wenn wir keine Abstiegsangst mehr haben müssen", sagte Interimstrainer Marc Hensel vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Erzgebirgsstadion. Der Gegner aus Niedersachsen steckt als Tabellen-16. noch im Abstiegskampf. "Sie stehen mit dem Rücken an der Wand und haben sicherlich auch Existenzängste. Wir müssen hellwach sein, denn sie werden mit allem, was sie haben, hier in Aue auftreten", erklärte Hensel.