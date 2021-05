Schwerin

Gastronomie im Nordosten öffnet nach monatelangem Lockdown

23.05.2021, 02:35 Uhr | dpa

In der Tür eines Restaurants hängt ein Schild mit der Aufschrift „Open“. Foto: Christophe Gateau/dpa (Quelle: dpa)

Nach über einem halben Jahr Corona-Lockdown darf die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Sonntag wieder öffnen. Gäste von Cafés, Restaurants, Bistros, Bars oder Kneipen dürfen auf den Terrassen, aber auch in den Innenräumen essen und trinken. Wer drinnen sitzen möchte, muss allerdings einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen und einen Tisch reservieren. Für den Außenbereich ist das nicht erforderlich.

Ein größerer Gästeansturm wird zunächst nicht erwartet. Denn Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen nach wie vor grundsätzlich nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ausnahmen gibt es für Menschen, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind.