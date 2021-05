Krefeld

Fans des KFC Uerdingen feiern Klassenverbleib ihres Teams

23.05.2021, 11:01 Uhr | dpa

Rund 300 Fußball-Fans des KFC Uerdingen haben den Klassenverbleib ihrer Mannschaft in der 3. Liga gefeiert. Beim Eintreffen des Teams am Samstag vom Auswärtsspiel in Mannheim (1:1) an der heimischen Grotenburg wurden bengalische Feuer, Rauchtöpfe, Raketen und Böller gezündet. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person von einem in den Mannschaftsbus geworfenen Rauchtopf leicht verletzt. Die Polizei reagierte auf die Vorfälle mit Strafanzeigen, Platzverweisen, einer Blutprobe und einer Ingewahrsamnahme. Die Ahndung der Corona-Verstöße erfolgt durch die Stadt Krefeld.