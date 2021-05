Neusäß

Fußballfan setzte mit Pyrotechnik Hecke in Brand

23.05.2021, 12:58 Uhr | dpa

Das Ergebnis seines Lieblingsvereins freute einen Fußballfan so sehr, dass er Pyrotechnik auf seinem Balkon zündetet und somit eine Hecke in Brand setzte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 30-Jährige am Samstagabend auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Neusäß (Landkreis Augsburg) ein sogenanntes Bengalisches Feuer - eine Form der Pyrotechnik - gezündet.

Die Funken fielen jedoch auch auf die unter seinem Balkon befindliche Hecke. Obwohl die Hecke sofort durch mehrere Nachbarn gelöscht wurde entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.