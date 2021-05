Heidenheim an der Brenz

Heidenheim verliert bei Schnatterer-Abschied gegen den KSC

23.05.2021, 17:37 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim hat seiner Clublegende Marc Schnatterer zum Abschied keinen Sieg schenken können. Der Fußball-Zweitligist unterlag am Sonntag dem Karlsruher SC in einem lange Zeit schwachen Spiel mit 1:2 (0:1), verlor damit den angestrebten sechsten Tabellenplatz an den Landesrivalen und rutschte am Saisonende auf Rang acht ab. Die Standardexperten des KSC beendeten die Spielzeit nach Kopfballtoren von Robin Bormuth (39. Minute) und Babacar Gueye (56.) dagegen als zweitstärkstes Auswärtsteam der Liga. Stefan Schimmer gelang für Heidenheim nur noch der Anschlusstreffer (80.).

Schnatterers Vertrag, der 2008 aus Karlsruhe nach Heidenheim wechselte, hatte der FCH nach 13 Jahren nicht mehr verlängert. Wo der Kapitän und offensive Mittelfeldspieler künftig weiter Fußball spielt, steht noch nicht fest. Mit dem Routinier in der Startelf waren die Gastgeber zunächst überlegen, doch nach etwa 20 Minuten gestalteten die ohne ihren gelbgesperrten Torjäger Philipp Hofmann angetretenen Gäste das Spiel ausgeglichener. Die erste große Chance nutzte Bormuth nach einem Eckball zur Führung. Gueye, der den Verein verlässt, traf nach einem Freistoß. Erst danach riss Heidenheim das Spiel an sich und kam zu mehreren Chancen. Doch nur Schimmer traf.