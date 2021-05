Regensburg

Regensburg feiert 3:0-Sieg gegen Pauli und den Klassenerhalt

23.05.2021, 17:43 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga aus eigener Kraft perfekt gemacht. Die Oberpfälzer gewannen am Sonntag mit 3:0 (2:0) gegen den FC St. Pauli und mussten sich daher keine Gedanken mehr über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen machen. Jann George (14. Minute), Andreas Albers (44.) mit seinem 13. Saisontor und Sebastian Stolze (64.) sorgten für den umjubelten Heimsieg am Ende einer nervenaufreibenden Saison.

Nachdem die Gäste früh durch Guido Burgstaller eine Riesenchance ausgelassen hatten (9.), lief es im Anschluss nach Plan für den Jahn. Gäste-Abwehrspieler Luca-Milan Zander rutschte bei seinem Klärungsversuch weg. Stolze schaltete schnell und bediente George, der zur Führung abschloss. Albers sorgte dann für den beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause.

Regensburg ließ auch mit der Führung im Rücken nicht nach, agierte mit viel Willen und Einsatz. Nach dem 3:0 war dann die Erleichterung riesengroß. Stolze bediente Albers, der wieder Stolze - die nächste Saison in der 2. Bundesliga kann angegangen werden.