Greifswald

Auto rutscht samt Boot ins Wasser: Totalschaden

23.05.2021, 20:15 Uhr | dpa

Bis zu den Seitenspiegeln ist am Sonntag ein Auto im Wasser versunken, als der Fahrer versucht hat, sein Sportboot zu Wasser zu lassen. Wie die Landeswasserschutzpolizei mitteilte, wollte der Mann einen Angelausflug im Bereich der Dänischen Wieck unternehmen. Dazu wollte er sein etwa fünf Meter langes Sportboot an der Slipanlage in Greifswald Wieck zu Wasser lassen. Beim sogenannten Slippen mittels eines Bootstrailers rutschte das Auto jedoch aus noch ungeklärter Ursache ins Wasser - bis zu den Seitenspiegeln. Zwölf Feuerwehrleute mussten schließlich das Auto aus dem Fluss Ryck bergen. Es wird von einem Totalschaden ausgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt.