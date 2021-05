Rostock

Einzelhandel schaut verhalten auf neue Öffnungsmöglichkeiten

24.05.2021, 08:53 Uhr | dpa

Passanten sind in der Kröpeliner Straße in Rostock unterwegs. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern schaut sehr verhalten auf die von Dienstag an geltenden Öffnungsmöglichkeiten. Es sei eine Mischung aus ungewisser Zuversicht und Vorfreude, allerdings ohne große Umsatzerwartungen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, der dpa. Noch immer müssten die Menschen in den Läden Masken tragen. Das verlocke nicht zum Bummeln, wie die Erfahrungen der vergangenen Monate zeigten. Vielmehr seien weiter sogenannte Zielkäufe angesagt. "Das heißt, die Menschen gehen gezielt in einen Laden, suchen nach ihrem Produkt und gehen wieder."

Der seit Anfang November in großen Teilen geschlossene Einzelhandel darf nach Pfingsten unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen wieder öffnen. Ein negativer Corona-Test muss nicht mehr vorgelegt werden, eine Registrierung beispielsweise mit der Luca-App entfällt auch.

Die neuen Einkaufsmöglichkeit könnten zudem maximal in den Oberzentren Wirkung zeigen. "In den touristischen Zentren passiert noch nichts, weil es noch keinen Tourismus gibt", kritisierte Teetz. Denn der Tagestourismus und auch die Beherbergung von Menschen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns mit touristischem Hintergrund bleibt bis 13. Juni verboten. Für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns ist die Beherbergung ab dem 7. Juni erlaubt.

Erschwerend kommt laut Teetz hinzu, dass in den Fußgängerzonen der meisten Innenstädte auch weiter das Tragen von Masken verpflichtend sei. Allerdings hatte der Landkreis Vorpommern-Rügen wegen der stabil niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen die Maskenpflicht in Fußgängerzonen aufgehoben. Beim Einkaufen sind auch weiter jeweils ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für die jeweils nächsten 20 Quadratmeter erlaubt. Bestehen bleibt auch die Pflicht, einen Einkaufswagen oder -korb zu benutzen.

Im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns gab es vor der Pandemie rund 14 500 Geschäfte mit rund 42 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.