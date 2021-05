Neustrelitz

Verstöße gegen Coronaregeln bei "Reichsbürger"-Versammlung

24.05.2021, 10:28 Uhr | dpa

Mehr als 80 Menschen aus der "Reichsbürger"-Szene haben sich am Pfingstsonntag in der Neustrelitzer Innenstadt zu einer nicht angemeldeten Wahlkampfveranstaltung versammelt. Geltende Coronaregeln wie das Tragen einer Schutzmaske und das Einhalten des Mindestabstands wurden dabei ignoriert, wie die Polizei mitteilte. Drei Stunden lang hätten sich die 84 Reichsbürger auf dem Marktplatz in Neustrelitz versammelt. Nachdem die Polizei sie mehrfach aufgefordert habe, sich an die Coronaregeln zu halten und entsprechende Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten androhte, hätten die Teilnehmer die Versammlung beendet. Es wurden laut Polizei mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Es wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik als Staat und dessen Gesetze und Behörden nicht an.