Schwerte

Junges Team startet Plattform gegen Cybermobbing

24.05.2021, 11:45 Uhr | dpa

Ein junges Team geht an diesem Mittwoch (26. Mai) mit einer Online-Beratungsstelle für im Internet beleidigte und attackierte Schüler an den Start. Initiator ist der 16-jährige Schüler Lukas Pohland, der mit neun weiteren speziell geschulten jungen Leuten Opfern von Cybermobbing mit Ratschlägen, Infos und weiterführenden Adressen helfen will. Bei der Internet-Plattform handele es sich um die bundesweit erste Beratungsstelle, die sich gezielt auf Hilfen bei Cybermobbing spezialisiere. Pohland ist Vorsitzender des Vereins Cybermobbing-Hilfe in Schwerte, der Schülern bereits im dritten Jahr telefonische Beratung anbietet.

Da die meisten Heranwachsenden digitale Formate nutzten, habe man sich nun bewusst für Online-Hilfen entschieden. Kinder und Jugendliche können sich mit wenigen Klicks kostenlos und anonym registrieren und mit einem festen Ansprechpartner immer wieder austauschen. Der Bedarf sei groß, man wolle mit dem Angebot eine Lücke schließen. Mit der Pandemie habe sich die Zahl der Fälle noch erhöht, schilderte der Experte, der bereits seit einigen Jahren in Schulen, auf politischer Bühne, in Talkshows oder Videos aufklärt und sensibilisiert. In seinem Team werden Berater aus mehreren Bundesländern im Alter von 15 bis 21 Jahren aktiv. Antworten sollen spätestens nach 24 Stunden kommen.

Zu den Projekt-Unterstützern gehören der Konzern Telefónica Deutschland (O2), die Barmer und die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter.