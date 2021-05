Weiden in der Oberpfalz

Seniorin bewusstlos und stark unterkühlt an Kanal gefunden

24.05.2021, 11:50 Uhr | dpa

Spaziergänger haben in Weiden in der Oberpfalz eine bewusstlose und stark unterkühlte Seniorin in der Nähe eines Kanals gefunden. Die 74 Jahre alte Frau lag ohne Vitalfunktionen auf einer Brücke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Tag nachdem die Frau gefunden wurde, schwebte sie demnach noch immer in Lebensgefahr. Spaziergänger hätten die Frau am frühen Sonntagmorgen auf einer Brücke eines Wehrs gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt habe ihren Zustand stabilisieren können, ehe sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Aufgrund erster Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frau in den Kanal gefallen ist, sich aber noch selbst retten konnte.