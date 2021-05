Andervenne

76-jährige Radfahrerin bei Unfall im Emsland schwer verletzt

24.05.2021, 11:57 Uhr | dpa

Eine 76 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in der Gemeinde Andervenne im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, übersah die Frau am Sonntag beim Abbiegen das Auto eines 73-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, die 76-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.