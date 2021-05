Bakum

Auto bleibt auf A1 liegen: Mehr als zehn Kilometer Stau

24.05.2021, 14:17 Uhr | dpa

Geduldsprobe für Autofahrer: Auf der Autobahn 1 zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und Vechta ist am Pfingstmontag ein Auto aufgrund eines Motorschadens im Bereich einer Baustelle liegengeblieben. "Ein Abschleppdienst ist verständigt. Der kämpft sich aber auch seit einer knappen Stunde durch den Stau", sagt ein Sprecher der Autobahnpolizei. Demnach war aufgrund der Baustelle die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osnabrück nur noch zweispurig. Das liegengebliebene Auto versperrte laut Polizeiangaben eine dieser Spuren, so dass sich der Rückreiseverkehr nach dem Pfingstwochenende auf der A1 zwischenzeitlich auf mehr als zehn Kilometer zurückstaute.