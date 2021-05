Potsdam

Schönes Wetter lockt Brandenburger in Lokale

24.05.2021, 15:02 Uhr | dpa

Nach durchwachsenem Wetter an den vergangenen beiden Tagen haben mehr Ausflügler am Pfingstmontag das wärmere Wetter genutzt. Die Außenterrasse der Theaterklause in Potsdam war am Nachmittag bei Sonne gut besucht, wie Chefin Lena Frenkel berichtete. Die Gäste seien gut gelaunt und freuten sich über die langsam wieder einkehrende Normalität. Auch im Fabrikgarten in der Schiffbauergasse tummelten sich zahlreiche Ausflugsgäste. Am Scharmützelsee in Bad Saarow (Oder-Spree) war das Restaurant "Park-Café" & Theater am See fast ausgebucht, wie ein Mitarbeiter berichtete. Viele hätten angerufen und wegen des Wetter auf Pfingstmontag umgebucht. Vor Ort am Restaurant könnten Gäste einen Selbsttest machen, um einen Tisch zu bekommen. Zudem seien in Bad Saarow drei Teststationen eingerichtet.

Im Restaurant und Café des Strandhotels in Buckow (Märkisch-Oderland) am Schermützelsee in der Märkischen Schweiz war etwa ein Drittel der Tische auf der Terrasse besetzt. Es seien zwar mehr Gäste gekommen, als in den vergangenen beiden Tagen, aber man habe schon mehr Besucher erwartet, sagte eine Mitarbeiterin. Die Außenterrassen der Gaststätten an der Oder - etwa im "Anglerheim" und im "Oderblick" in Lebus - waren über Pfingsten nach eigenen Angaben gut besucht.

Für den Verleiher von Kahnfahrten in Burg im Spreewald, Sebastian Sporn, lief es nach eigener Aussage noch nicht optimal. Paddelboote seien gut verliehen worden, bei den beliebten Kahnfahrten dagegen seien die Gäste überschaubar, berichtete er. Für Kahnfahrten muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.