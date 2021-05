Elsterwerda

Großbrand in Elsterwerda: Angrenzendes Wohnhaus evakuiert

24.05.2021, 16:20 Uhr | dpa

Ein Brand im Gebäude eines ehemaligen holzverarbeitenden Betriebes hat in Elsterwerda (Elbe-Elster) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Als die Einsatzkräfte am Pfingstsonntag eintrafen, brannte das Gebäude in voller Ausdehnung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einwohner eines angrenzenden Miethauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Sie kamen bei Bekannten unter. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

Durch Funkenflug griff das Feuer auf eine nebenstehende Lagerhalle über. Nach etwa drei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten zogen sich allerdings bis in den frühen Montagmorgen. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz.