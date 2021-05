Kölleda

Auto kracht gegen Bäume und fängt Feuer: Fahrer fehlt

24.05.2021, 16:41 Uhr | dpa

Ein Auto ist in Kölleda (Landkreis Sömmerda) von der Straße abgekommen, gegen zwei Bäume geprallt und in Flammen aufgegangen. Weder am noch im Auto seien Menschen festgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem sei auch nicht klar, ob der nicht zugelassene Wagen infolge des Aufpralls in Brand geriet oder das Feuer möglicherweise erst danach gelegt wurde. Mehrere Zeugen hatten wegen des brennenden Wagens in der Nacht zum Sonntag Polizei und Feuerwehr angerufen.