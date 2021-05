Rinderherde legt Zugverkehr zwischen Plön und Preetz lahm

24.05.2021, 16:55 Uhr | dpa

Eine von der Weide ausgebrochene Rinderherde hat am Pfingstmontag den Zugverkehr zwischen Plön und Preetz für mehrere Stunden lahmgelegt. Eine Regionalbahn war am Morgen in Höhe Koppelsberg in die Kühe gefahren, teilte die Bundespolizei mit.

Zwei Tiere starben bei der Kollision, Menschen wurden nicht verletzt. Drei weitere Kühe liefen weiter umher und mussten erst eingefangen werden. Die Deutsche Bahn sperrte die Strecke zwischen Preetz und Plön und setzte Ersatzbusse ein, bis die Tiere wieder eingefangen waren. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.